In den vergangenen Jahren war alles anders. Davon kann auch der Kinderbetreuungsdienst des Landkreises Kronach ein Lied singen. Der Bedarf an Betreuung war nicht so groß. Aber nun startet man wieder voll durch und so wurden 13 neue Babysitterinnen ausgebildet, die ihre Abschlussprüfung alle bestanden haben.

„Es ist gut, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen. Und Babysitten ist eine große Verantwortung“, betonte Lisa Gratzke von der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Kronach. Zusammen mit dem Caritasverband für den Landkreis Kronach und in Kooperation mit dem BDKJ Kronach/Teuschnitz wurde dieses Babysitterseminar angeboten. In sechs Lernabschnitten von jeweils zwei Stunden haben die jungen Frauen vieles über die rechtlichen Grundlagen, Aufsichtspflicht, erste Hilfe bei Kindern und Co. gelernt. Lisa Gratzke lobte die Teilnehmerinnen für ihr Engagement.

Die Prüfung haben alle gemeistert und teilweise mehr gewusst, als gefordert wurde. „Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein und habt hoffentlich bald die Gelegenheit, euer Können unter Beweis zu stellen“, meinte sie. Ob und wer beim Kinderbetreuungsdienst des Landkreises letztendlich mitmacht, das kann jede selbst entscheiden. Neben Gleichstellungsbeauftragter Lisa Gratzke und Birgit Weikert vom Caritasverband zählten auch die Hebamme Cilly Volk, Erste-Hilfe-Ausbilder Benno Ruhs vom BRK-Kreisverband sowie Bildungsreferent Andy Fischer seitens des BDKJ zu den Ausbildern.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen, die ihr Babysitterdiplom absolviert haben, sind: Luisa Schnell, Erika Fröba, Eileen Fuchs, Barbara Schmittnägel, Antonia Bülling, Martina Fehn, Elli Schneider, Milla Eitemüller, Florentine Glück, Catherine Fischer, Selina Brand, Amelie Fischer und Sevilay Rehm. sd