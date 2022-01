Nicht leicht gefallen ist es dem Vorstand des Kehlbacher Faschingsclubs (KFC), die für den 12., 18. und 19. Februar geplanten Büttenabende abzusagen. Gerade in diesem Jahr, in dem Kehlbach sein 800-jähriges Gründungsjubiläum feiert, empfand man dies als besonders ärgerlich.

Aber die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie machen die Durchführung unmöglich, so KFC-Vorsitzende Andrea Kraus. Sie bat alle Fans der Kellbicher Büttenabende um Verständnis.

Bereits im Vorfeld habe sich Corona negativ auf die Proben ausgewirkt. Der „Spaß an der Freude“ habe gefehlt, so die Vorsitzende. Lediglich die Mädchen-Tanzgruppe habe sich nicht von den Umständen beeindrucken lassen und ihre Tanzproben durchgezogen.

Eine Bütt vor halbleeren Sälen wirke sich nicht nur auf die Stimmung negativ aus, sondern auch auf die Finanzierung der Büttenabende, war die Meinung der Vorstandsmitglieder. Nun gelte es, die Akteure bei Laune und bei der Stange zu halten. Zwei Jahre ohne Büttenabende müssten erst einmal überstanden werden.

Wenn es die Lage zulässt, will der KFC ein gemeinsames Treffen im Frühsommer halten. Auch an Vereinsausflüge werde gedacht. In der Hauptversammlung im April sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden. Den Faschingsauftakt im November könnte man hoffentlich wieder normal durchführen und dann doch noch eine Faschingsveranstaltung im „800 Jahre alten Kehlbach “ erleben. wvk