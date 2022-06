Bei der Aktionsgemeinschaft Kronach „tauschten“ der bisherige Vorsitzende Dietrich Denzner und seine Stellvertreterin die Ämter. Von nun an steht Michaela Weiss an der Spitze der AG und Dietrich Denzner ist ihr Stellvertreter.

Ulf Krause verbleibt in seinem Amt als Schriftführer. Manuel Mackert tritt die Nachfolge des bisherigen Kassiers Uli Kaiser an, der dieses Amt über 20 Jahre zuverlässig ausgeübt hatte. Mit ihm hatte die AG Kronach die elektronischen Gutscheinkarten eingeführt. Uli Kaiser bleibt der AG als Kassenprüfer erhalten. Als sein Amtskollege wurde Thomas Beetz gewählt.

Wie Dietrich Denzner rückblickend berichtete, wurde in der Pandemie ein Gutscheinverkauf für die Aktionsgemeinschaft und die einzelnen Mitglieder über das Onlineportal Atalanda aktiviert. Ziel war es, auch bei geschlossenen Geschäften und Gastronomien einen Umsatz zu erzielen. „Dieses Konzept hat sich hervorragend etabliert und wird von fast allen Mitgliedern weiterhin dauerhaft als zusätzliche Plattform für den eigenen Gutscheinverkauf genutzt“, verdeutlichte der Vorsitzende .

Für 2022 geplant ist das Stadtfest am 3./4. September mit der großen Automeile am 4. September. Am 3. Oktober soll wieder das Drei-Länder-Treffen stattfinden. Das Weißwurst-Frühstück soll wieder ins Leben gerufen werden, was aktuell noch an ausreichendem Personal scheitert.

Dietrich Denzner teilte mit, eine Vorteilskarte ins Leben rufen zu wollen, von der alle Mitgliedsfirmen sowie die Kunden profitieren können und die Innenstadt gestärkt werde. Das Vorhaben wurde von Manuel Mackert befürwortet, der zudem einen Aktionstag – zum Beispiel zum Stadtfest – vorschlug, mit dem die Kunden für ihren 10-Euro-Gutschein Waren im Wert von 11 Euro einkaufen können. hs