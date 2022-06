Die Feuerwehr Schwärzdorf mit ihren 72 Mitgliedern wird im kommenden Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiern. Auch wenn es noch keine konkreten Planungen gibt, wurde vorbesprochen, die Jubiläumsfeier nicht am Dorffest-Wochenende abzuhalten.

Angedacht sind ein Festkommers mit Ehrungen am Freitag und ein Unterhaltungsabend am Samstag. Der Sonntag ist noch offen. Vorsitzender Winfried Bayer könnte sich einen Vereinsfrühschoppen und einen Familiennachmittag vorstellen. Es wird wohl kein Umzug stattfinden.

Der Wehr gehören 27 Aktive an, berichtete Kommandant Rene Grünbeck. Er erinnerte an einen Brandeinsatz in Neundorf im Jahr 2020 und an eine Tragehilfe für den Rettungsdienst 2021. „Jetzt finden wieder alle Übungen statt“, stellte er fest. Bürgermeister Oliver Plewa lobte die Schwärzdorfer Wehr als vitalen Verein. Dies zeigen auch die vielen jungen Leute. Der Marktgemeindechef zeigte Überlegungen auf, wie der mehr als 60 Jahre alte Anhänger der Schwärzdorfer Wehr sinnvoll ersetzt werden könnte. Der Feuerwehrverein wird sich hier finanziell einbringen, versicherte Vorsitzender Bayer. rg