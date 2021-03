Der Hammelburger Künstler Konrad Albert zeigt Solidarität mit den Gastronomen und ihren Gästen während der Corona-Pandemie. Auf einem Plakat, das er in der Dalbergstraße aufgehängt hat, fragt er: "Wann geht's wieder nei die Wirtschoft?" Abgebildet ist die Gaststube der Wirtschaft am Viehmarkt. Die Frage bewegt viele Menschen, die solche Treffpunkte vermissen. Und weil hier immer noch nichts Konkretes in Sicht ist, gibt er die Antwort: "...weß der Herr." red