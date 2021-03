Kevin Krawietz steigt heute bei den "Miami Open" ins Doppelturnier ein. Bis 4. April streiten die besten Doppelspieler der Welt im Hard Rock Stadium in Miami Gardens um wichtige Weltranglistenpunkte und hohe Preisgelder. Es ist in dieser Saison das erste von insgesamt neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000 und wird im Freien auf Hartplatz gespielt. Parallel dazu findet in Miami Gardens das Damenturnier statt.

Schweres Erstrunden-Spiel

Der Witzmannsberger Profi, derzeit auf Platz 18 der Doppel-Weltrangliste platziert, tritt erneut mit seinem deutschen Davis-Cup-Partner Jan-Lennard Struff (WRL 53) an. Das deutsche Duo trifft heute - Uhrzeit noch offen - auf den Australier Luke Saville (WRL 38) und den Österreicher Oliver Marach (WRL 20). Gerade der aufschlagstarke Österreicher, der früher schon einmal auf Position 2 in der Doppel-Weltrangliste stand, bringt jede Menge Erfahrung mit. Der bereits 40-Jährige gewann 2018 mit Partner Mate Pavic die Australian Open.

Sein 13 Jahre jüngerer Partner sorgte bereits vor zehn Jahren für Furore, als er 2011 das Juniorenturnier in Wimbledon gewann und nach dem Sieg bei den Australian Open 2012 den ersten Platz der Junioren-Weltrangliste belegte. Eine hohe Erstrunden-Hürde also für "Krawuff", die dennoch als Favoriten in dieses Spiel gehen.

Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Turnier im Vorjahr nicht statt, 2019 setzten sich die inzwischen zurückgetretenen Brüder Bob und Mike Bryan durch. Das Teilnehmerfeld in der Doppelkonkurrenz besteht aus 32 Paaren. Die Turniersieger erhalten zusammen 81 000 US-Dollar. oph