Die Blaskapelle Altmannshausen lädt zu einem Konzertabend in die Neustadt-Halle ein. Das Konzert findet am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Blaskapelle.

Als besonderen Gast darf die Blaskapelle Altmannshausen den Flügelhornisten Helmut Kassner begrüßen, der selbst lange Jahre unter anderem bei Ernst Mosch musiziert hat und seit bereits über 20 Jahren bei Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten spielt.

Im Vorfeld wird mit ihm zusammen bei einem Workshop-Wochenende der nötige Feinschliff bei einigen Stücken erarbeitet. Die Altmannshäuser werden ein anspruchsvolles musikalisches Programm einstudieren, bei dem für jeden ihrer Fans zahlreiche Leckerbissen aus dem beliebten Repertoire der böhmischen Blasmusik zu hören sein werden.

Einlass ist ab 16 Uhr. Karten gibt es zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf bei Benedikt Bauer unter Tel.: (0176) 98309422 oder (09162) 83 33 sowie unter blaskapelle.altmannshausen@gmx.de.