Nach der erfolgreichen Aufführung von Haydns „Schöpfung“ im vergangenen Jahr soll am Sonntag, 21. Mai, in der Stadtpfarrkirche St. Veit in Iphofen um 19 Uhr wieder ein Konzert mit professionellen Musikern und einem Projektchor aus der Region und darüber hinaus stattfinden. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Organisatoren entnommen.

Kirchenmusikdirektorin Christel Hüttner, frühere Kantorin im evangelischen Dekanat Kitzingen, will Wolfgang Amadeus Mozarts „Krönungsmesse“ sowie Johann Sebastian Bachs Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ aufführen. Dafür sucht Christel Hüttner mit den „Musikfreunden St. Veit“ sowie einem Sänger-Team rund um Stephanie Chawla und Erna Anderl-Fröhlich Sängerinnen und Sänger, die sich die Werke in einer Probenwoche gemeinsam erarbeiten wollen. Als Solisten werden Rebecca Suta (Sopran), Nina Schumertl (Alt), Oliver Kringel (Tenor), Jakob Ewert (Bass) sowie Ulrike Tovornik an der Orgel mitwirken. Es spielt das Consortium Musicale Würzburg unter der Leitung von Herwig Zack.

Die Probenwoche findet ab dem 15. Mai im katholischen Pfarrzentrum in Iphofen statt. Der Projektbeitrag zur Mitfinanzierung beläuft sich auf 120 Euro und ist nach eigenem Ermessen zu entrichten. Auszubildende und Studierende sind frei.

Mehr Infos und Kontakt: Bach.Mozart@t-online.de oder Christel Hüttner, Tel.: (09324) 978666, E-Mail: post@christelhuettner.de