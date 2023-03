"Europäische Songs mit Chorason" – unter diesem Motto lädt die Stimmvereinigung Mainstockheim am Freitag und Samstag, 24. und 25. März, jeweils um 19.30 Uhr, zu einem Konzert in die Turnhalle in Mainstockheim ein.

Der Konzertchor Chorason unter Leitung von Uwe Ungerer bringt Europäische Lieder aus fünf Jahrhunderten zu Gehör, schreibt die Stimmvereinigung in ihrer Ankündigung. Im Programm korrespondieren Gassenhauer aus der Vergangenheit mit Hits aus jüngerer Zeit. So treffen zum Beispiel Lieder von Johannes Brahms auf Popmusik von Peter Fox, der Renaissance-Meister Orlando di Lasso auf den Pop-Poeten Zucchero, John Dowland auf Ed Sheeran, oder die berühmte finnische Volksweise "Finlandia" von Jean Sibelius auf den Hit "Hollywood Hills" der finnischen Band Sunrise Avenue. Schweden ist mit Abba vertreten, Irland mit U 2, und Spanien mit "Hijo de la luna" der Band Mecano, ergänzt durch jeweils klassische Liedsätze dieser Länder.

Karten sind erhältlich am Montag, 13. März, von 18 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 18. März, von 10 bis 11.30 Uhr im Zanghaus Mainstockheim (Hauptstraße 68), per E-Mail an: reservierung@stimmvereinigung.de oder unter Tel.: (09321) 23302.