Altglas-Recycling schön und gut. "Aber wie soll man angesichts eines solchen Zustands Altglas nach Farben trennen?", fragt Leser Bernd Artus, der uns dieses Foto geschickt hat. Es stammt seinen Angaben zufolge von Montag, 9. Januar, und zeigt die vier hoffnungslos überfüllten Container am Standort Neuer Friedhof in Kitzingen. Vermutlich hatten viele Menschen die gleiche Idee: ihr Leergut, das während der Feiertage angefallen ist, zu entsorgen. Die Reste rauschender Feste und durchzechter Nächte sammeln sich nicht nur in den Containern, sondern auch davor: eine Parade von Gläsern und Flaschen in allen Formen und Farben.