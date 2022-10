Auf der Staatsstraße 2272 bei Großlangheim ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleintransporter gekommen, bei dem einen Frau leicht verletzt wurde. Gegen 19 Uhr fuhr die 26-jährige Fahrerin eines VW Polo von Wiesentheid in Richtung Großlangheim. Im gleichen Moment befuhr ein 20-jähriger Kleintransporterfahrer die Straße von Großlangheim in Richtung Wiesentheid und überholte gerade ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilt. Die 26-Jährige übersah diesen Überholvorgang offenbar und bog nach links auf die Staatsstraße ab, wo ihr Fahrzeug mit dem Kleintransporter kollidierte.

Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Kitzinger Krankenhaus gebracht. An ihrem VW wurden beide fahrerseitigen Türen eingedellt. Weiterhin wurde die gesamte Fahrzeugfront beschädigt. Am Kleintransporter entstanden ebenfalls Schäden an der Fahrzeugfront und an der Fahrertüre. Darüber hinaus kam es durch den Zusammenstoß zu einer Beschädigung der Fahrbahn, welche jedoch durch die Straßenmeisterei Kitzingen wieder behoben werden konnte. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.