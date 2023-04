"Wir sind Löschbären - jede Hand kann helfen" hallte es durch das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Markt Einersheim. Zur ersten Gruppenstunde der neu gegründeten Kinderfeuerwehr Markt Einersheim fanden sich 19 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren bei der Feuerwehr in Markt Einersheim ein und motivierten sich und ihre Betreuer mit dem dazugehörigem "Schlachtruf".

Bereits im Vorfeld besuchten die Betreuer Schulungen, holten sich Rat bei bereits bestehenden Kinderfeuerwehren und entschlossen sich mit der Rückendeckung der Marktgemeinde eine Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen. Die Marktgemeinde stellte dazu auch kurzerhand ein Budget in Höhe von 1500 Euro für die Kindergruppe zur Verfügung.

Bei einer ersten Infoveranstaltung war bereits eine sehr große Resonanz an neugierigen Kindern und deren Eltern zu erkennen. So konnten neben 20 Anmeldungen für die Kinderfeuerwehrgruppe sogar auch noch ein Elternteil für den Dienst in der aktiven Wehr gewonnen werden.

"Das sind genau die Effekte, die wir uns auch erhofft hatten", berichtet Betreuer Sebastian Rudolf erfreut. "Wir wollen die Feuerwehr in die Mitte der Gesellschaft bringen und die Familien beteiligen. In unseren Jugendgruppen der Wehr erreichen wir immer weniger weibliche Feuerwehrfrauen. In der Kindergruppe haben wir nun einen sehr starken Anteil an jungen Mädchen, die den Zugang nun zur Feuerwehr erhalten und uns so vielleicht auch lange erhalten bleiben."

Ein Name für die Kinderfeuerwehr war auch schnell gefunden. Angelehnt an den Spitznamen der "Enerschmer Pflasterbären" wurde die Gruppe kurzerhand zu den "Einersheimer Löschbären" ernannt.

In der ersten Gruppenstunde ging es dann ums Kennenlernen untereinander sowie erste Einblicke in die Ausrüstung der Wehr. Beim Eierlaufen und Schubkarren-Rennen durften die Kinder dann auch ihre Kräfte und Geschicklichkeit messen.

Die "Bärenpfleger" Michael, Sebastian und Nicole freuen sich schon auf das nächste Mal mit ihren "Löschbären".

Von: Sebastian Rudolf (1. Vorsitzender, Freiwilige Feuerwehr Markt Einersheim e.V.)