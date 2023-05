Bach und Mozart waren aufgrund ihres Ideenreichtums, aus dem eine neuartige Musik entstand, ihrer Zeit weit voraus. Beide hatten beim damaligen Publikum nicht immer den gewünschten Erfolg, zu ungewohnt war für viele ihre Musik.

Am Sonntag, 21. Mai, bietet sich in der Stadtpfarrkirche St. Veit in Iphofen um 19 Uhr die Gelegenheit, zwei inzwischen allseits bekannte und hoch geschätzte Werke der beiden Komponisten zu hören: Unter Leitung von Christel Hüttner werden das Consortium Musicale Würzburg (Professor Herwig Zack) und der Projektchor Iphofen die "Krönungsmesse" von Wolfang Amadeus Mozart und die Kantate von Johann Sebastian Bach "Ich hatte viel Bekümmernis" aufführen. Als Solisten werden Rebecca Suta (Sopran), Nina Schumertl (Alt), Oliver Kringel (Tenor), Jakob Ewert (Bass) sowie Ulrike Tovornik an der Orgel mitwirken.

Die Vinothek schräg gegenüber der Kirche oder auf das Frühlingsfest des 99er Kulinarium in der Pfarrgasse an bieten auch nach dem Konzert Getränke und Speisen an, schreibt der Veranstalter des Konzerts in seinem Pressebericht.

Konzertkarten können unter Bach.Mozart@t-online.de reserviert oder an der Abendkasse gekauft werden.