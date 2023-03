Am Dienstag wurde der Polizeiinspektion Kitzingen ein Fall von Schmierereien in Wiesentheid gemeldet. Ein Unbekannter hat demnach zwischen vergangenem Freitag, 11 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, an der Grund- und Mittelschule in der Eisenbergringstraße mehrere Graffitis angebracht. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, wurden vermutlich mit einem schwarzen Edding-Stift die Fassade, zwei Verkehrszeichen, ein Auto sowie eine mobile Baustellentoilette beschmiert. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.