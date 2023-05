Die Deutsche Bahn ertüchtigt in diesem Jahr die Strecke zwischen Würzburg und Nürnberg. Betroffen ist davon auch der Bahnhof Kitzingen. Ein Schienenersatzverkehr wird dort eingerichtet. Am Montag, 22. Mai, werden die Elemente für diesen Schienenersatzverkehr aufgestellt. Alle Parkplätze vor den Fahrradständern fallen deshalb weg, um dort die Haltestelle ausschließlich für den Schienenersatzverkehr zu errichten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dem Schreiben sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

Die Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Neustadt/Aisch und Kitzingen dauert voraussichtlich bis August. Die Busse im Nahverkehr sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Im Landkreis Kitzingen weitere Haltestellen für den Schiebenersatzverkehr vorgesehen. Diese befinden sich in Detterbach an der Haltestelle "Bahnhof", für Buchbrunn-Mainstockheim in der Klettenbergstraße und in Iphofen am Haltepunkt 3 an der Bushaltestelle Bahnhof.