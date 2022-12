Es ist so weit: Alle drei vierten Klassen der Grundschule Maindreieck Marktbreit haben ihre Radfahrausbildung mit dem Realverkehr abgeschlossen. Die drei Praxiseinheiten in der Marktstefter Turnhalle wurden von vielen Theoriestunden im Klassenzimmer begleitet. Letzte Woche bestanden die allermeisten Kinder die Fahrradprüfung in Theorie und Praxis. Am 5. und 6. Dezember zeigten sie im Realverkehr das Gelernte und merkten, wie schwierig es noch ist, das erworbene Wissen auf den bekannten Straßen und Wegen anzuwenden. Unterstützt von Streckenposten aus vieler Eltern, Großeltern und Bekannten fuhren sie zusammen mit den Polizistinnen eine Runde durch den jeweiligen Schulort. Der erste Führerschein ist nun geschafft – das Üben geht in die nächste Runde.

Von: Brigitte Ertl (Rektorin, Grundschule Maindreieck Marktbreit)