Über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Polizei Kitzingen am Dienstagmorgen ein Brand in einer Kitzinger Firma Am Dreistock mitgeteilt.

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, stellte sich vor Ort heraus, dass eine Papierpresse in Brand geraten war. In Folge dessen wurde die Örtlichkeit evakuiert und die Sprinkleranlage ausgelöst. Der Brand dürfte auf eine technische Ursache zurückzuführen sein. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 10.000 Euro. Die Feuerwehr Kitzingen war mit 22 Helfern am Einsatzort. Es wurde keine Person verletzt.