Am Sonntag, 23. April, laden die Kitzinger Kantoren Martin Blaufelder und Christian Stegmann ein zu einem ökumenischen Orgelspaziergang, bei dem in den beiden Stadtkirchen drei kurze Konzerte erklingen werden.

Beginn ist laut Pressemitteilung um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes, wo Christian Stegmann ein Konzert mit Werken von Bach und Vierne spielen wird. Im Anschluss geht es in die evangelische Stadtkirche. Hier erklingt zunächst ein Konzert mit Musik für Bariton (Martin Blaufelder) und Orgel (Christian Stegmann), bevor Martin Blaufelder Werke von Bruhns und Fletcher an der Orgel zu Gehör bringt. Abgeschlossen wird der Orgelspaziergang mit einer Begegnung an der evangelischen Stadtkirche.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.