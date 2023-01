Der CSU-Ortsverband lädt ein zum Neujahrsgespräch am Freitag, 6. Januar, um 16.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Wiesentheid mit dem Thema: „Unabhängig von Putins Gas – eine Gemeinde wird energetisch autark“. Gast ist laut Ankündigung Josef Demar, Bürgermeister von Großbardorf, Landkreis Rhön-Grabfeld. Seine Gemeinde hat seit 2002 viele Maßnahmen ergriffen, um unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern. Gewinner sind dabei die Bürgerinnen und Bürger. Sie haben selbst in eine Energiegenossenschaft, in Windräder, Photovoltaikanlagen und in eine Biogasanlage investiert. Dadurch sind sie nahezu unabhängig von Gas, Erdöl und Kohle geworden. Und die Bürger schöpfen selbst den Gewinn ab, heißt es in der Ankündigung weiter.