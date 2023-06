Neue Besen kehren bekanntlich gut - besonders natürlich, wenn gleichzeitig drei Stück am Werk sind. Die Gemeinde Sommerach hat ein neues Multifunktionsfahrzeug für den Bauhof Sommerach gekauft. So steht es in einer Pressemitteilung der VG Volkach. Dem Schreiben sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

Der Gemeinderat hatte die Anschaffung beschlossen, die Investition beläuft sich auf etwa 110.000 Euro. Punkten kann das Fahrzeug der Firma Kärcher durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, denn es ist nicht nur mit einer Drei-Besen-Kehreinheit ausgestattet, sondern auch noch mit einem Mähwerk und für den Winterdienst mit einer Frontkehrmaschine und einem Silostreuer.

Sommerachs Erste Bürgermeisterin Elisabeth Drescher und ihr Bauhof-Team überzeugten sich in Probefahrten von den Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten der Arbeitsmaschine. „Ab sofort können wir in Sommerach noch effizienter und umweltfreundlicher bei der Reinigung unserer Flächen zu jeder Jahreszeit agieren“, freute sich die Bürgermeisterin bei der Inbetriebnahme.