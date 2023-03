Die Bereitschaft bei den Mitgliedern des Vereins Ruheständler Volkach, Verantwortung zu übernehmen, ist groß. In der Hauptversammlung des Nachfolgevereins des Bunds der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) waren bei den Neuwahlen alle Posten schnell besetzt. Die Bilanz des zurückliegenden Jahres: Alle Programmpunkte im Kalender des BRH konnten nach der Corona-Pandemie wieder stattfinden. Und auch heuer geht es wieder in die "Vollen".

Altbürgermeister Karl Andreas Schlier hatte als Wahlleiter in der Mitgliederversammlung kein schweres Amt. Die Ruheständler haben jetzt drei Vorsitzende, bisher waren es zwei. In Personalunion mit dem Amt des Schriftführers wählten die Anwesenden Heinrich Kresken zu ihrem Vorsitzenden. Seine Stellvertreter sind Werner Burger und Gisbert Wagner. Für die Finanzen ist Schatzmeister Peter Arnold verantwortlich. Zur stellvertretenden Schriftführerin wurde Gabriele Schiwon gewählt, zur stellvertretenden Schatzmeisterin Irene Meixner. Kassenprüfer ist Hans Leipold. Als Vorstandssprecher skizzierte Heinrich Kresken die unterhaltsamen Touren 2022 mit drei Ausflügen in die nahe Umgebung, sowie Tagesfahrten nach Bamberg und Scheinfeld. Die Ruheständler lauschten interessiert mehreren Vorträgen, darunter die Themen "Sicher mobil", "Erdstrahlen" und "Kunst aus Licht und Glas". Wie früher wurden jüngst Weihnachten und Fasching gefeiert.

Wieder viel vor in den nächsten zwölf Monaten

Auch in den nächsten zwölf Monaten haben Kresken und seine Wegbegleiterinnen und -begleiter wieder viel vor. Langeweile wird es also nicht geben. Der Startschuss fällt am 13. April mit der Besichtigung der Frühblüher im Schlosspark Gaibach. Weitere Ziele im Jahresverlauf sind unter anderem das Wurzelmuseum Tremmersdorf und der Straußenhof Püchersreuth, der Rhododendronpark in Dennenlohe sowie Neustadt an der Aisch mit der Besichtigung des Karpfenmuseums. Weiter auf dem Programm stehen das Heimat- und Trachtenmuseum in Ochsenfurt und das Filmcafé Roxy in Kitzingen. Im Dezember geht es zum Pflegestützpunkt Kitzingen. In seinem Vortrag "Prost Mahlzeit" servierte Friedl Albert am Ende des Treffens heitere Gedichte und Lieder über Essen und Trinken.