Nach dreijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie konnten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Marktbreit und Umgebung e.V. endlich wieder zeigen, was sie können. Die Freude, wieder auftreten zu können, war allen anzumerken. Von Anfängern bis zu fast schon "gestandenen Musikern" reichte das Spektrum, von Vivaldi bis Green Day. Viele spielten zum ersten Mal vor, aber auch die Fortgeschrittenen waren aufgeregter als sonst, weil das letzte Konzert so lange her war. Hut ab vor den gezeigten Leistungen!

Es hatte sich wohl herumgesprochen, dass es schöne Musik, guten Kaffee und leckeren Kuchen geben würde: Die Rathausdiele war bis auf den letzten Platz gefüllt und bis zum Konzertbeginn mussten immer wieder zusätzliche Stühle aufgestellt werden.

Neben der Band "Take off" waren die meisten Instrumente der Musikschule zu hören: Posaune, Klavier, Geige, Cello, Gitarre und E-Gitarre. Ein kurzweiliges Konzert ging mit viel Applaus zu Ende - das begeisterte Publikum erklatschte sich sogar eine Zugabe der Musikschulband. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen, so dass die Zuhörer an Leib und Seele erfreut in den Frühlingsnachmittag gehen konnten.

Von: Steffen Zeller (Schulleiter, Musikschule Marktbreit und Umgebung e.V.)