Fast hätte Mäc Härder, der selbst ernannte "König von Franken", die ersten Minuten seines allerersten Auftritts in Sulzfeld am Main im Mai 2014 verschlafen – hätten ihn nicht Veranstalter Stefan Schiebel und seine Helfer auf einer gemütlichen Parkbank am Main gefunden. Am kommenden Sonntag, 23. April, kommt der Kabarettist wieder nach Sulzfeld, wie aus einem Presseschreiben hervorgeht, dem auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Fragt man Stefan Schiebel, Betreiber des Kabarettkellers in Sulzfeld, was er in den Pandemie-Jahren am meisten vermisst hat, zögert er nicht lange: "Das war diese Mischung aus Vorfreude, auf die Veranstaltung an sich und darauf, gemeinsam den Abend zu verbringen, zu lachen und zu genießen". Nach insgesamt 26 Monaten Zwangspause infolge der Coronapandemie ging es im November 2022 wieder los – mit Wilhelm Wolpert und seinen "Fränkischen Geschichtli". Mitte März hatte Bernd Händel seinen Auftritt: Der Ex-Präsident von Fastnacht in Franken präsentierte sein Programm mit dem Titel "Stimmen, Songs & schräge Vögel".

Am Sonntag, 23. April, kommt ´nun Mäc Härder – bereits zum vierten Mal ist der Bamberger zu Gast bei Stefan Schiebel mit einer Mischung aus Kabarett, Artistik und Spontanität. Der moderne Regent zeigt die teils unbekannten Facetten fränkischer Lebensformen und präsentiert sich als König der Bürger, dessen Credo lautet: "Monarchie macht süchtig".

Stefan Schiebel möchte seinen Kabarettkeller wieder genauso beliebt machen, wie vor der Corona-Phase. "Die Besucher sind infolge von Corona vorsichtiger geworden, zudem sitzt das Geld im Moment auch nicht so locker", sagt er. Angesprochen sind alle, "die Fränkisch sprechen oder es lernen wollen", so Schiebel.

Sechs Künstler aus Franken haben für 2023 ihr Kommen zugesagt, darunter sind neben Bernd Händel und Mäc Härder auch "Das Eich", Anette von Bamberg, Ines Procter und Wilhelm Wolpert.