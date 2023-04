Das Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen hielt kürzlich ein besonderes Highlight für alle Musikliebhaber und Freunde der Schule bereit: das alljährliche Frühlingskonzert. Nach einer langen Corona-Zwangspause war die Vorfreude groß, endlich wieder Musik live zu erleben. Das Konzert bot ein abwechslungsreiches Programm verschiedener Genres.

Den Auftakt machte das Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Michael Mauer. Mit Stücken wie der "Big Sky Overture" und "Dakota" von Jacob de Haan bewiesen die jungen Musiker:innen ihr Können. Besonders beeindruckend war auch das Stück "Illuminations" von Jay Bocook, bei dem Amelie Schafferhans als Solistin am Alt-Saxophon brillierte.

Im Anschluss traten die Kinder der Bläserklassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe unter der Leitung von Manfred Rappert auf. Mit viel Freude und Energie spielten sie ihre Stücke und zeigten, dass auch die Jüngsten schon tolle Musik darbieten können. Das Juniororchester unter der Leitung von Stefan Schneider rundete den ersten Teil des Konzerts ab.

Den zweiten Teil gestaltete alleine die Big-Band unter der Leitung von Michael Mauer. Mit Jazz-Klassikern wie "It Don't Mean A Thing" und "Blue Train", aber auch modernen Stücken wie "Uptown-Funk" und "Welcome To The Jungle" begeisterten sie das Publikum und sorgten für tosende Stimmung im Saal.

Durch den Abend führten gekonnt und charmant die Schülerinnen Sophie Neubeck, Nora Hickman und Viola Hanft, die nicht nur das Publikum unterhielten, sondern auch Informationen zu den einzelnen Musiktiteln lieferten.

Das Konzert war auch für die Ehrengäste ein besonderes Erlebnis. Neben der Schulleiterin Monika Rahner und der stellvertretenden Landrätin Dr. Susanne Knof war auch der Elternbeiratsvorsitzende Carsten Schmidt anwesend und zeigte sich begeistert von der Leistung der Schüler:innen.

Nach einer langen Coronapause feierten die Musiker:innen beim Frühlingskonzert ein vollauf gelungenes Comeback auf der Bühne. Das Publikum belohnte sie am Ende mit stehenden Ovationen und freut sich schon heute auf das nächste Konzert.

Von: Christian Hanft (Mitarbeiter in der Schulleitung, Armin-Knab-Gymnasium)