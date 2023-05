Die Neuproduktion der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert das Cineworld Mainfrankenpark als Live-Übertragung aus der MET New York am Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr. Darüber informiert das Cineworld in einer Pressemitteilung.

Unter der Leitung von Nathalie Stutzmann singen und spielen Erin Morley, Kathryn Lewek, Lawrence Brownlee, Thomas Oliemans, Alan Held, Stephen Milling und Brenton Ryan. Die Produktion liegt in den Händen von Simon McBurney. Nathalie Stutzmann dirigiert das MET Orchester, wobei der Orchestergraben angehoben wird, um die Musiker für das Publikum sichtbar zu machen und die Interaktion mit der Bühne zu ermöglichen. Die Live-Übertragung dauert rund drei Stunden und 30 Minuten und ist in deutscher Sprache mit deutschen Untertiteln.

Karten gibt es unter www.cineworld-main.de und an der Kinokasse.