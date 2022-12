Kultur Marktbreit e.V. hat sich an der Schlossweihnacht in Marktbreit im Dezember 2022 beteiligt und die Marktbreiter Bohne ausgeschenkt, Nussecken und gebrannte Mandeln angeboten.

Die "Marktbreiter Bohne" ist ein säurearmer Bio Espresso von der indischen Farm Elk Hill, der besonders weich und mild im Geschmack ist mit schokoladigen, sirupartigen Aromen. Daher hat er eine sehr feine Note und ist sehr gut bekömmlich. Der Kulturverein erinnert damit an den großartigen Kaffeeumsatz im 19. Jahrhundert durch die Handelshäuser in Marktbreit. Immerhin stand Marktbreit an 4. Stelle als Steuerzahler in ganz Bayern. Das zeigt die herausragende Bedeutung des damaligen Kaffeehandels und begründete den Reichtum der Stadt. Dieser Wichtigkeit gibt der Verein mit der Marktbreiter Bohne wieder Wurzeln und Geltung.

Um das zu unterstreichen haben sich die Vereinsmitglieder ein spannendes Preisrätsel zur Schlossweihnacht ausgedacht. Die Marktbesucher sollen die Anzahl der Kaffeebohnen im Glas erraten. Viele Gäste nahmen an dem Preisausschreiben teil und sind der Bohnenanzahl erstaunlich nahegekommen. Es waren genau 1762 Bohnen im ausgestellten Glas.

Den ersten Preis gewann Frau Renate Singvogel. Ihre abgegebene Schätzung ist 1900 Bohnen und somit hatte sie das beste Ergebnis.

Mit der Angabe von 1500 Bohnen erreichte Herr Claudio Fusco den zweiten Preis. Den dritten Preis mit 1399 geschätzten Bohnen erzielte Frau Hanne Weyand. An die nächstbesten drei Gewinner wurde die Marktbreiter Bohne als Sonderpreis ausgehändigt.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern am Preisrätsel und unseren Gästen am Stand. Ebenso bei dem Hotel Polisina für die gespendeten Preise.

Die Marktbreiter Bohne ist weiterhin in der Vinothek Maindreieck, Jasmin von Dungern als Kaffeespezialität erhältlich.

Von: Waltraud Hegwein 1. Vorsitzende Kultur Markbreit e.V.