Am Samstag, 1. Juli, gibt „Redwood Tree“ ein Konzert im Berg'la in Sickershauen. Dies schreibt die Band in einer Pressemitteilung, der folgende Informationen entnommen sind. Fünf Jahre ist es her, dass die Akustik-Rock-Band (damals noch als Trio), ihren ersten Auftritt zum Besten gab. Seit diesem Tag ist viel passiert. So ist der Schlagzeuger Peter Hemmerlein festes Mitglied der Formation geworden und auch das Programm mit Songs von Fleetwood Mac, Jethro Tull, Pink Floyd und Tom Petty wurde weiter ausgebaut und von vielen Gastmusikern immer wieder bereichert, heißt es abschließend. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro.