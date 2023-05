Am Pfingstsonntag, 28. Mai, lädt das Symphonische Blasorchester Volkach (SBO) unter Leitung von Manuel Scheuring zur Pfingstserenade auf den Volkacher Marktplatz ein. Los geht das Open-Air-Konzert um 20.30 Uhr; falls das Wetter nicht mitspielt, findet das Konzert in der Mainschleifenhalle statt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Auf dem Programm stehen bekannte Melodien aus Rock und Pop – von Coldplay und Toto über Nena und Robbie Williams bis zu Udo Jürgens. Der Eintritt zum Live-Konzert ist frei. Über Spenden freut sich der Förderverein Volkacher Blasorchester, der das Geld für die Nachwuchsarbeit verwenden wird.