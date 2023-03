"Swing und Folklore" lautet das Motto des Konzertes des Frank Bluhm Trios am Sonntag, 15. April, in Iphofen. Frank und Iris Bluhm präsentieren laut einer Ankündigung zusammen mit Gerd Semle am Bass und der Klezmerband "Schmitts Katze" bekannte Swing-Standards und Folklore-Songs und entführen die Konzertbesucher in die Klangwelt der 20er-, 30er- und 40er-Jahre sowie der Jiddischen Folklore. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Verkündhalle.

Karten gibt es bei der Tourist-Info unter Tel.: (09323) 870306.