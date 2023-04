Der Kitzinger Verein Bürgerzentrum baute in der Mitgliederversammlung seine Führungsriege um. Als Vorsitzender wurde Reinhard Knieß wiedergewählt, ebenso seine Stellvertreter Michael Zink und Maja Fischels. Die Kasse führt zukünftig die bisherige Schriftführerin Karin Müller; dafür übernimmt Kassenfrau Gaby Schmitt jetzt die Schreibarbeiten. Kassenprüfer bleiben Christl Högner und Gerhard Bauer, wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht.

In seinem Rechenschaftsbericht hatte Knieß zunächst dargelegt, dass das Jahr 2022 von den Vorbereitungen zum Abschluss des neuen Gestattungsvertrages für das Bürgerzentrum (BZ) geprägt war. Er gilt bis 2026.

Knieß erinnerte daran, dass sich die Stadt für die 24 Vereine und 57 Mitglieder im BZ um ein alternatives Unterkommen anstelle der Schrannenstraße 35 kümmern will, wobei vor fünf Jahren noch in Aussicht stehende Immobilien nicht mehr verfügbar seien.

Die Absenkung der Raumtemperaturen auf 19 Grad führte dazu, dass die Fränkische Volkstanzgruppe zum Heizen der Bürgerstube einen Ofen leihweise zur Verfügung stellte. Das Angebot der Suppenküche im Winter lief am 31. März aus; dafür wird der im Mai 2022 eingeführte Mittagstisch wieder angeboten.

Der Verein Bürgerzentrum beteiligte sich am Tag des Ehrenamtes und veranstaltete in seinen Räumen regelmäßig Musikabende, Lesungen, Spiele, Vorträge, Bild- und Filmvorführungen. Die Besucher äußerten sich jeweils begeistert vom gemütlichen Ambiente in der Bürgerstube und dem Raumangebot, das den Interessen der Vereine optimal entgegenkomme.

Vielzahl von Aktivitäten geplant

Da der kürzlich angebotene irische Abend mit der Gruppe "Shaggy Rovers" eine unglaubliche Nachfrage auslöste, sollen Musikabende und Konzerte nun wieder regelmäßig stattfinden. Für den Bildervortrag von Jürgen Wolfarth über Alt-Kitzingen interessierten sich so viele, dass er wiederholt werden musste.

Das weitere Angebot im BZ sind die Second-Hand-Märkte, Lesungen und die geöffnete Bürgerstube. Im Vier-Wochen-Rhythmus gibt es dort wieder Essen. Veranstaltungen der Mitgliedsvereine und -gruppen runden das kulturelle Angebot ab.

Geplant wird derzeit die Einrichtung einer Kulturbühne für Jüngere sowie Menschen mit Inklusions- und Migrationshintergrund, eine Eisenbahnausstellung mit Börse, ein Repaircafé und ein Tag der Ehrenamtlichen. Auch einen Schreibwettbewerb mit Themen wie Krimi und Geschichten soll es geben.

Ein Raumbuchungstool mit Nutzungsübersicht der Räume und dort geplanten Veranstaltungen soll zum Jahresende fertig werden.