Johanna Hagen aus Obervolkach feierte am Mittwoch, 14. Juni, ihren 90. Geburtstag. Der Jubilarin gratulierten ihre sieben Kinder mit Familien, darunter 16 Enkel und 16 Urenkel. Bürgermeister Heiko Bäuerlein überreichte der rüstigen Seniorin einen Blumenstock und ein Geschenk der Stadt Volkach.

Johanna Hagen wurde 1933 als Tochter von Apollonia und Adam Krapf geboren. Sie war das siebte von insgesamt elf Kindern. Nach Abschluss der Volksschule absolvierte sie eine Haushaltslehre. Nach der Ausbildung arbeitete sie zunächst in der Braun AG Konservenfabrik in Volkach. 1956 heiratete sie Karl-Heinz Hagen, der vor fünf Jahren gestorben ist. Aus dieser Ehe gingen sechs Mädchen und ein Junge hervor. Als das letzte der sieben Kinder eingeschult war, fing Johanna Hagen wieder zu arbeiten an. 20 Jahre war sie in der Glaswarenfabrik Oson in Volkach beschäftigt, bis sie im Alter von 60 Jahren in Rente ging.

Von Ruhestand aber konnte bei der Jubilarin, die sich auch heute noch vollständig selbst versorgt, keine Rede sein. Zwölf Jahre lang war sie bei der Bundeswehr in der Volkacher Mainfrankenkaserne angestellt. Im Alter von 72 Jahren hängte sie auch diese Arbeit an den Nagel und trat endgültig in den Ruhestand. Das Kochen ist ihre große Leidenschaft. Weitere Hobbys im hohen Alter sind die Pflege des großen Garten und ihre 35 Hühner, deren quirliges Treiben sie täglich vom Garten aus verfolgt. Liebevoll wird sie von ihrer Tochter Petra versorgt, die mit im Eigenheim in der Waldstraße wohnt.