Gleich zwei Radfahrer sind bei Verkehrsunfällen am Donnerstag gestürzt und haben sich Verletzungen zugezogen, berichtet die Polizei.

Am Morgen fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Rad auf dem Gehweg neben der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung, auf Höhe des Lidl-Marktes, geriet er aus ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen und streifte den angrenzenden Zaun.

Danach verlor er die Kontrolle und stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Sturz trotz zweier Vollbremsungen

Am Donnerstagabend radelte ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad am Bleichwasen entlang. Dahinter fuhr eine 46-jährige Frau mit einem VW. Sie setze zum Überholen des Radfahrers an. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte der Radler nach links abzubiegen und lenkte deshalb nach links.

Als die Frau das erkannte, leitete sie eine Vollbremsung ein. Dies tat laut Polizeibericht auch der Radfahrer. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn. Der 24-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 250 Euro.