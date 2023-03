"Heaven is a wonderful place", sang die Klasse 5c mit Bruder Julian Glienke beim Geistlichen Konzert des Egbert-Gymnasiums in der Abtei-Kirche. Solch hoffnungsvolle Worte weckten die Vorfreude auf die österlichen Festtage, andererseits zeigten aber auch nachdenkliche Klänge, dass zunächst noch die Kartage mit der Passion Christi bevorstehen: "Wer hat dich so geschlagen", hieß es daher in einem Stück von Bach zu Beginn. Bei der Schulfamilie überwog am Ende große Erleichterung, dass nach der Corona-Zeit wieder solch ein Konzert möglich war, bei dem eine musikalische Auseinandersetzung mit den Grundfragen menschlichen Lebens im Mittelpunkt stand.

Verschiedene Ensembles der Schule leisteten wertvolle Beiträge dazu, so der Gemischte Chor, das Orchester, zwei Bands und das Blechbläserensemble. Die Mittelstufenband klopfte mit Bob Dylan an die Himmelstür an ("Knocking on heaven´s door"), die Oberstufenband rief zur Konzentration auf das Wesentliche auf ("Nothing else matters"). Und wo all das geschehen soll, darauf hatte das Blechbläserensemble mit Anton Bruckners "Locus iste" eine Antwort: "Dieser Ort ist von Gott geschaffen, ein unschätzbares Geheimnis". Schließlich brachte das Vokalensemble die zentrale Sehnsucht unserer Zeit zum Ausdruck: "Verleih uns Frieden gnädiglich".

Von Orgellehrer Pater Dominikus Trautner bestens vorbereitet, taten sich Christoph Schafferhans und Kyrill Zeiher mit außergewöhnlichen Leistungen an der Orgel hervor. Alles mündete in dem gemeinsamen Lied aus Blechbläserensemble und Gemischtem Chor: "Bleib bei uns Herr" von William Monk. So wurde der Blick auf den die Hoffnung weckenden Christus in dem Konzert herausgestellt, wenn der Chor am Ende sang: "In dieser Nacht sei du uns Trost und Licht!" Die Gesamtleitung des bewegenden Konzertes hatte Musiklehrer Constantin Köblitz inne.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)