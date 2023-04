Anton Lasar feierte im Kreise von Familie und Freunden sein 85. Wiegenfest. Der Jubilar wurde am 31. März 1938 in Wigstadtl in Schlesien geboren und wuchs mit zwei Geschwistern auf. Die Eltern Anton und Maria waren Steinmetz und Hausfrau.

Nach der Vertreibung kam die Familie zunächst 1946 nach Mainsondheim und siedelte 1952 nach Dettelbach um, wo Anton Lasar die Volksschule abschloss und danach das Friseurhandwerk erlernte. 1956 zog er nach Oberbayern, wo er bei einem Onkel arbeitete und die Meisterprüfung ablegte. Hier lernte er 1960 beim Faschingstanz seine Ehefrau Ingrid kennen.

1962 heirateten die beiden, siedelten zurück nach Dettelbach und gründeten ein Friseurgeschäft. Seit 1976 ist die Wohnung in der Erbsengasse und am Marktplatz das Friseurgeschäft. In seinem Berufsleben hat der Jubilar etwa 40 Lehrlinge ausgebildet.

Zwei Dinge sind von besonderer Bedeutung

Für ihn gibt es im Leben zwei Dinge von besonderer Bedeutung: seine Familie mit Ehefrau Ingrid, den beiden Töchtern, den beiden Schwiegersöhnen und den vier Enkeln sowie den Friseurberuf, den er bis heute mit Leib und Seele ausübt. Viele Familienmitglieder erlernten ebenfalls das Friseurhandwerk, Ehefrau Ingrid ließ sich einst von der Postbeschäftigten zur Friseurin umschulen.

Im vergangenen Jahr feierten Anton und Ingrid Lasar Diamantene Hochzeit. Seine Hobbys Camping, Reisen, Werkeln im Garten, der Besuch von Flohmärkten und der allwöchentliche Stammtisch mit Freunden halten ihn jung. Mit Beginn der Rente startete Anton Lasar den Ausbau seines Kellers, den er mit zahlreichen Mitbringseln von den Flohmarktbesuchen liebevoll bestückt hat.