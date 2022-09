Kitzingen vor 3 Stunden

Erntedank einmal anders

In der Kirchengemeinde Friedenskirche werden schon seit längerem Lebensmittel gesammelt für Menschen, die in Not geraten sind. In diesem Jahr wird sich der Kindergarten der Kirchengemeinde an der Aktion beteiligen. Wir haben die Eltern darüber informiert, dass wir in diesem Jahr statt Obst und Gemüse, das leider leicht verderblich ist – haltbare Lebensmittel für Erntedank sammeln möchten. Diese Lebensmittel werden dann nach Erntedank an Menschen verteilt, die eher wenig Geld zu Verfügung haben, um sich selbst genügend Lebensmittel zu kaufen und sich darüber freuen, etwas geschenkt zu bekommen. Die Aktion des Sammelns ist inzwischen angelaufen und wird von Eltern und Kindern gut angenommen. Vielen Dank an die Spender, auch im Namen der Empfänger.