Am Samstag, 25. März, lud der Musikverein Willanzheim erstmals nach der Pandemie wieder zu seinem traditionellen Frühjahrskonzert – und doch war vieles anders. Es wurde kein klassisches Konzert geboten, sondern eine "Samstag-Abend-Spezial-Unterhaltungsshow" mit Hits aus Film und Fernsehen. Die beiden Moderatoren Niklas Hein und Peter Graf begrüßten ihre Gäste auf der roten Couch und führten souverän durch den bunten Abend.

Studiogäste waren einmal das Nachwuchsorchester des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Iphofen und des Musikverein Willanzheim unter der Leitung von Linda Graf und das Symphonische Blasorchester des Musikverein Willanzheim unter der Leitung von Siegfried Graf.

Zu Beginn des Abends ließ das neu formierte Nachwuchsorchester das Publikum an einer Reise nach Hollywood teilhaben. Mit Filmmusik wie "Forrest Gump", "Jurassic Park" oder "Star Wars" erinnerten sie an so manchen Blockbuster.

Mit "Up to date", dem Intro des aktuellen Sportstudios, begrüßte schließlich das Symphonische Blasorchester die Zuhörer. Nun wurde durch die internationale Filmwelt gezappt. Mit Musikstücken wie "Schuh des Manitu", "Tarzan", "Das Leben des Brian" und "Pink Panther" war für jeden etwas dabei.

Bei einem Ratespiel mit Melodien rund um das deutsche Fernsehprogramm konnten die Besucher ihr Wissen unter Beweis stellen – zur Belohnung gab’s eine Tüte Popcorn – und bei den bekannten Liedern aus dem "Weißen Rössl am Wolfgangsee" wurde kräftig mitgesungen.

Im Rahmen des Konzerts wurden unter anderem zwei Musiker geehrt, die dem Musikverein langjährige Tätigkeit erwiesen. Hans-Josef Krönert wurde zum Ehrenvorstand und Klaus Hammer zum Ehrendirigenten ernannt. Der Höhepunkt des Konzerts war jedoch ein anderer: Siegfried Graf gab nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit als Dirigent den Taktstock weiter an Stefan Ritzler, der zukünftig die musikalische Leitung des Symphonischen Orchesters übernehmen wird. Alles in allem also ein gelungenes Konzert.

Von: Kornelia Graf (Pressewart, Musikverein Willanzheim e.V.)