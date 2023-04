Wegen Umbauarbeiten am Historischen Rathaus: Dettelbacher Stadtrat tagt am Montagabend im Schützenhaus.

Das ehemalige Götz-Haus hat einen neuen Namen: Markthaus. Und eine neue Anbindung deutet sich auch an: Nachdem die Stadt vor einiger Zeit das angrenzende Anwesen am Rathausplatz 2 erworben hat (ehemals NKD), das so genannte Bachaus, soll nun eine Anbindung des Götz-Hauses an den Rathausplatz erfolgen. Ein damit beauftragtes Architekturbüro stellt in der Stadtratssitzung am Montag das aktuelle Konzept vor: Dabei geht es sowohl um die Sanierung des Vorder- und Rückgebäudes des Markthauses als auch um die Schaffung eines Verbindungsbaus zum Bachhaus und um die Umnutzung des Bachhauses selbst und damit eine Reaktivierung des gesamten Quartiers vor.

Ein weiteres Thema der Sitzung, die wegen Umbauarbeiten am Historischen Rathaus diesmal im Schützenhaus stattfindet, befasst sich mit der Frage, wie das Parken der Zukunft am Baggersee aussehen soll. Drei mögliche Modelle zur Parkraumbewirtschaftung des Baggersees wurden erstellt. Dabei ist eine Verpachtung ebenso denkbar wie Parken mit Parkscheinautomaten sowie digitalem Parkschein.

Die Stadtratssitzung am Montag, 24. April, beginnt um 18.30 Uhr und findet ausnahmsweise im Schützenhaus und nicht im Historischen Rathaus statt. Gegen 20.30 Uhr schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.