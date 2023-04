Die Neuproduktion von Terence Blanchards erster Oper "Der Champion" steht am Samstag, 29. April, auf dem Programm der Live-Übertragungen aus der Metropolitan Oper New York des Cineworld Mainfrankenparks, teilt das Cineworld mit. Die erste Oper des sechsfachen Grammy-Preisträgers Terence Blanchard heißt komplett "Champion: An Opera in Jazz" und ist ein bahnbrechendes Werk, das Oper und Jazz kombiniert.

Es erzählt die wahre Geschichte des Boxweltmeisters Emile Griffith, der sein Leben damit verbrachte, sich selbst und eine Gesellschaft infrage zu stellen, die seine versehentliche Tötung eines Mitsportlers akzeptiert, nicht aber seine Bisexualität, wie es in der Pressemitteilung des Cineworlds heißt. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr. Die Live-Übertragung dauert rund dreieinhalb Stunden und ist in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Karten gibt es online unter www.cineworld-main.de und an der Kinokasse.