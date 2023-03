Am Montag, 13. März, findet um 15.15 Uhr im Gemeindehaus Arche, Am Stadtgraben 10, in Schwarzach am Main eine Informationsveranstaltung über Demenz statt.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung vonvon Gerontologin und Diplom-Sozialpädagogin Petra Dlugosch, Gerontologin und Projektassistenz beim Forschungsprojekt digiDEM Bayern, entnommen: In dem Vortrag geht es neben den Informationen zu demenziellen Krankheitsbildern und den Umgang mit Demenzerkrankten auch um die Vorstellung von Unterstützungsangeboten sowohl für die Erkrankten wie auch deren Angehörigen. Am Samstag, 18. März, können Interessierte an einem Testtag teilnehmen: von 10 bis 14 Uhr, ebenfalls im Gemeindehaus Arche.

Eine Demenz-Diagnose wird oft erst sehr spät gestellt. Dabei ist es für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und ihre Angehörigen von großer Bedeutung, frühzeitig Gewissheit zu haben: "Je früher eine Demenz erkannt wird, desto früher lernen Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mit den Krankheitssymptomen umzugehen und desto früher können Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten in die Wege geleitet werden", erklärt Prof. Dr. med. Peter Kolominsky-Rabas. Der Neurologe ist einer der Projektleiter von digiDEM Bayern.

Gedächtnisleistung kostenlos überprüfen lassen

Deshalb sind sogenannte Screeningtage wichtig, heißt es in der Pressemitteilung: "Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Gedächtnisleistung kostenfrei überprüfen zu lassen", sagt Petra Dlugosch. Sie hat einen Screeningtag in Schwarzach am Main organisiert und ruft alle Interessierten auf, am 18. März von 10 bis 14 Uhr das besondere Angebot in Anspruch zu nehmen. "Der Kurztest dauert rund zehn Minuten und wird in einem geschützten Rahmen durchgeführt", erläutert Dlugosch. Der Screeningtest ersetzt zwar keine umfassende ärztliche Diagnose, liefert aber erste Hinweise darauf, ob eine weitere Abklärung notwendig ist.