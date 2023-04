"Ernst. Würde. Phantasie." lautet der Titel eines Konzerts mit Christoph Steiner-Heinlein in der St. Michaelskirche Schwanberg am Samstag, 13. Mai. Ab 19.30 Uhr spielt und erläutert er Werke unter anderem von J.S. Bach, J. Rodrigo und G. Cassado, wie es in der Ankündigung heißt.

Christoph Steiner-Heinlein begann im Alter von vier Jahren mit dem Violinspiel bei seinem Vater. Zwei Jahre fing er zusätzlich mit dem Cellospielen an und wurde unter anderem von Hartwig Kuckuck unterrichtet. Bereits während der Schulzeit erhielt er Unterricht bei Prof. Annemarie Dengler-Speermann (Bartholdy-Quartett) an der Hochschule für Musik in Würzburg. Sein dortiges Cellostudium beendete er mit der künstlerischen Diplomprüfung und dem Staatsexamen (Schulmusik am Gymnasium). Außerdem besuchte er Meisterkurse und Workshops bei Pieter Wispelwey, Michael Bochmann, dem Mandelring-Quartett und anderen. Steiner-Heinlein unterrichtet am musischen Christian-Ernst-Gymnasium in Erlangen.

Anmeldung erbeten per E-Mail an dkrauss@ccr-schwanberg.de oder per Tel.: (09323) 32207. Die Anmeldungen werden bestätigt, der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.