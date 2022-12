"Kniff und Kante: Buchfaltkunst aus Mainbernheim " – dies ist einer der Beiträge, den das Bayerische Fernsehen (BR) in der Frankenschau am Sonntag, 11. Dezember, um 17.45 Uhr zeigt. Das teilt der BR in einer Pressemitteilung mit.

Bücher wegzuwerfen, das kommt für Antonia Zimmer aus Mainbernheim nicht in Frage. Sie sammelt die alten Papierschätze auf ihrem Dachboden und macht Kunstwerke daraus. Antonia Zimmer ist Buchfalt-Künstlerin und macht aus vielen Buchseiten dreidimensionale Motive. Durch das geschickte Falten, Knicken und Einschneiden der Seiten im gebundenen Buch entstehen Kerzen, Schriftzüge, Kinderfüße oder Tannenbäume. Ein aufgeschlagenes Buch wird so zum Hingucker aus Papier.