In den Gemeinden des Dekanats Castell wurde in den Gottesdiensten wieder der Partnerschaftssonntag gefeiert unter Mitwirkung der Partnerschaftsbeauftragten. Durch das Gebet füreinander wurde die schon 33 Jahre währende Verbundenheit mit dem Pastorenseminar in Logaweng in Papua-Neuguinea spürbar. 9 Stunden vor unserer Zeit haben die Lehrer und Studenten mit ihren Familien in Logaweng für uns gebetet und etwas zeitversetzt wir für sie.

Bei uns lag und liegt die Sorge um einen Blackout in der Luft, dort aber ist es Realität, dass es die meiste Zeit keinen Strom gibt, weil das Dieselkraftwerk nicht funktioniert. Dadurch läuft auch die Wasserpumpe nicht und die Studentenfamilien brauchen viel Zeit, um von Wasserstellen unterhalb des Berges Wasser zu holen.

Anfang Februar hat ein neues Studienjahr begonnen. 36 Theologie-Studenten kamen neu ins Seminar und wollen Landpfarrer werden. So sind nun insgesamt 127 Studenten im Seminar. Neben den einheimischen Lehrern unterrichtet auch ein Pfarrersehepaar aus Australien und eines von den Philippinen im Senior-Flierl-Seminar.

Der aus Deutschland stammende Professor Holger Szesnat wird noch bis April in Logaweng sein und geht dann ins Hochlandseminar Ogelbeng für den Rest des Jahres.

Als technischer Mitarbeiter und Stationsmanager arbeitet Norbert Köppel aus Hof an der Saale seit Dezember 2021 in Logaweng. Mit einheimischen Mitarbeitern ist er für den Unterhalt der vielen Gebäude, der Straße und der Wasserversorgung zuständig und gibt sein Bestes unter erschwerten Bedingungen. Sein Vertrag bei Mission EineWelt wurde bis Juni 2024 verlängert.

Die Finanzen des Seminars werden derzeit von der australischen Pfarrfrau Tracy Smith verwaltet.

Auf Initiative von Mission EineWelt in Neuendettelsau sind die beiden Pfarrer Robert Baraino und Gumo Ray aus Logaweng zum Kirchentag in Nürnberg eingeladen. Wenn alles klappt, werden sie über Pfingsten zu Gast im Dekanat Castell sein.

Die Familien der Studenten und Lehrer sind dankbar dafür, dass die Gemeinden des Dekanats Castell verlässlich für ihre Kinder die Last der Schulkosten verringern.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)