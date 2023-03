"Duopoli" – das Duo mit dem Hang zum Abenteuer - kommt am Samstag, 29. April, wieder auf den Schwanberg und präsentiert sein neues Programm "Euphorie". In dem Konzert treffen laut Pressemitteilung in der eher selten zu hörenden klanglichen Kombination von Trompete und Saxophon Lieblingsstücke von Sonja und Karlheinz Höflich aufeinander. Klassische Melodien großer Meister werden swingend präsentiert, während legendäre hispanische Werke kammermusikalisch verpackt sind. Das einstündige Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Anmeldung per E-Mail: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207.