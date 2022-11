Am 18. November hat Deutschlands größtes Vorlesefest stattgefunden - der Bundesweite Vorlesetag. Das diesjährige Motto "Gemeinsam einzigartig" rückt die Vielfalt der Gesellschaft als alltägliche Bereicherung und verbindendes Element ins Bewusstsein.

Auch Walter Heußlein, alternierender Beiratsvorsitzender der AOK in Würzburg las heuer im Kindergarten St. Johannes, Kitzingen, aus dem Buch "Kleiner Löwe, großer Mut" von Tom Belz vor. Die Kinder konnten am Vorlesetag in die Bücherwelten abtauchen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. "Der Vorlesetag ist eine schöne Gelegenheit abzuschalten und die aktuellen Probleme mal für einen kurzen Moment hinter sich zu lassen", so Walter Heußlein. Denn Kinder bekommen durch Nachrichten und Gespräche in der Familie auch unangenehme Themen mit. Zudem mussten sie aufgrund der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren in vielerlei Hinsicht zurückstecken und haben in diesem Jahr den Vorlesetag wieder richtig genossen.

Die AOK beteiligt sich bereits seit 2009 am Bundesweiten Vorlesetag und ist seit 2013 offizieller Hauptpartner der Aktion. "Lesen zu können ist eine wichtige Voraussetzung, um am gesellschaftliche Leben teilzunehmen", sagt Walter Heußlein. Ein wesentlicher Grund für das langjährige Engagement beim Bundesweiten Vorlesetag sei, dass Lesen und Gesundheit zusammen-gehören: Unter anderem bei Fragen der Ernährung, Gesundheitsvorsorge oder der medizinischen Behandlung ist es wichtig, Kochrezepte, Gesundheitstipps oder Beipackzettel lesen zu können.

Der Bundesweite Vorlesetag wurde 2004 ins Leben gerufen und ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.vorlesetag.de

Von: Stephan Götz (Bereichsleiter Verwaltung, AOK Bayern, Direktion Würzburg)