Strahlende Gesichter bei der Musikschule Volkacher Mainschleife: Bei dem Konzert „Barbara Hölzer and Friends“ in der Volkacher St. Michaelskirche kamen 700 Euro an Spenden zugunsten der Nachwuchsarbeit an der Musikschule Volkacher Mainschleife zusammen und wurden nun offiziell überreicht, so eine Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Initiiert worden war das Konzert von Eva Pfaff-Düker und Ralph Düker vom Romantikhotel und Weingut „Zur Schwane“, für den richtigen Ton sorgten neben Barbara Hölzer noch das Gitarrentrio „MaNiJo“ (Maximilian Nitsche, Niklas Rauchenberger, Johannes Teubler) und die Flötistin Sayuri Hattori. Das Publikum in der gut gefüllten Kirche erlebte ein schönes Konzert mit einem gemischten, sehr unterhaltsamen Programm und zeigte sich begeistert von der musikalischen Darbietung aller Beteiligten.