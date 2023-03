Der SV 1951 Obervolkach ist relativ unbeschadet durch die Corona-Pandemie gekommen. In der Jahresversammlung berichtete Schatzmeister Manfred Krapf von einem guten Kontostand und steigenden Mitgliederzahlen: "Der Mitgliederbestand hat erfreulicherweise wieder die 200er-Marke überschritten."

Im Mittelpunkt des Treffens im Sportheim stand die Ehrung treuer und verdienter Wegbegleiter. Für ihre Verdienste und vorbildliches Engagement über 45 Jahre hinweg als Revisorin und Abteilungsleiterin der Damengymnastik zeichnete Ehrenamtsbeauftragter Herbert Blattner Doris Krapp aus. Für 50-jährige Zugehörigkeit erhielten Gerhard Emmert und Wolfgang Thaler die Goldnadeln vom Bayerischen Landessportbund BLSV und vom Verein.

Seit 40 Jahren gehören Jürgen Englert, Joachim Haas und Martin Thaler dem SV Obervolkach an. Die Vorsitzenden Susanne Feuerbach und Jürgen Höhn gratulierten ferner Robert Amling (30 Jahre), Eva Fleischmann, Ivo Feuerbach, Rosemarie Roßdeutscher (alle 25 Jahre), Alexander Krapf, Stephan Rott (beide 20 Jahre) und Anja Englert (15) zu Jubiläen.

In ihrem Tätigkeitsbericht ging Vorsitzende Feuerbach auf die Weinfeste in Obervolkach und Volkach, ein, bei denen Helfer des SV Obervolkach im Einsatz sind. Die beiden Feste sind die Haupteinnahmequelle des Vereins, so Feuerbach. Beim Volkacher Weinfest musste man auf Grund von zu wenig Helfern auf die Besetzung des Grillstandes verzichten. Schon jetzt suche man Helfer für die Weinfeste 2023. Dank sagte Feuerbach der Chefköchin beim Kirchweihessen, Martina Krapf, und ihrem Team sowie dem Organisator des Ski-Wochenendes, Uwe Feuerbach. Groß war der Zuspruch an der Radtour des Vereins.

Jürgen Höhn berichtete über die Aktivitäten der Bambini-Mannschaft, die Mario Kralenetz 2022 aus der Taufe gehoben hat. Bis zu zehn Kinder im Vorschulalter jagen das runde Leder. In der Damengymnastik sind laut Doris Krapp 13 Frauen aktiv. Der Renner beim SV Obervolkach ist das Mutter-Kind-Turnen. 45 Kinder nehmen in drei Gruppen daran teil, so Leiterin Andrea Feuerbach. Zwei Gruppen betreut sie selbst, um die dritte Gruppe kümmern sich Hanna Martin und Franziska Blattner. Im Aufschwung ist laut Eva Fleischmann auch der Korbball. Die 13 Frauen werden von Alexander Krapf trainiert. Nach Corona konnte erstmals wieder eine komplette Hallensaison gespielt werden, so Fleischmann.

Mit Blick nach vorne nannte die Vorsitzende die nächsten Termine: am 8. Juni ist die Radtour, vom 21. bis 24. Juli ist das Obervolkacher Weinfest, vom 11. bis 15. August das Volkacher Weinfest und am 1.Oktober das Kirchweihessen. Der dritten Bürgermeisterin Gerlinde Martin gab man als Wunsch an den Stadtrat mit auf den Weg, den Abwassergraben um den Ausweichplatz zu reinigen und wieder freizulegen.