Seit kurzem treffen sich jeden Montag in der 7. und 8. Stunde Schülerinnen und Schüler der siebten bis zehnten Jahrgangsstufe am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid, um gemeinsam einen 3D-Drucker aufzubauen, zu kalibrieren, eine passende Software zu testen und schließlich, um eine eigene, selbst modellierte Figur zu drucken. "Unter anderem bilden wir unsere technischen Fähigkeiten spielerisch weiter. Mit Zusammenhalt und Engagement haben wir zu Beginn die vielen Bauteile wie ein Puzzle zusammengebaut - mit Erfolg! Mit den richtigen Filamenten und der passenden Software stand uns nichts mehr im Weg und erste Druckergebnisse sahen vielversprechend aus. Unser erstes Ziel ist es, ein Projekt zu entwickeln, welches am Ende des Schuljahres allen innerhalb und außerhalb der Schule einen Blick auf unser Wahlfach ermöglicht." So schildern die Mitglieder des Teams vom 3D-Drucker Wahlfach ihre Einschätzungen und ihre Ziele. Das Ergebnis kann dann hoffentlich die ganze LSH-Schulfamilie am Ende des Schuljahres sehen.

Von: Jan Philipp Dederichs (Lehrer, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)