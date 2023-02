"Das ist ein Wort!" Das sagte Kreisbrandmeister Christian Aschermann zu 27 Einsätzen der Rüdenhäuser Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr. Dass die technische Hilfeleistung immer mehr werde, sah er als "sichtbares Zeichen des Wandels". Das Lob des Kreisbrandmeisters galt nicht nur der Einsatzbereitschaft der Aktiven, sondern auch deren Zusammenhalt, der auch bei dem jüngsten Einsatz in Wiesentheid zu sehen gewesen sei.

Karlheinz Rebitzer, der zusammen mit Wilhelm Pfeiffer als Revisor die Finanzen des Feuerwehrvereins überprüfte, sprach von "beeindruckenden Einsätzen, die auch zeigen, dass die Feuerwehr ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde ist".

Kommandant Steffen Ackermann hatte bei der Jahresversammlung der Wehr am Samstagabend in der Gaststätte der Brauerei Wolf die 27 Alarmierungen aufgelistet, unter ihnen etliche technische Hilfeleistungen bei Unfällen auf der B286 und den Ab- und Auffahrten der Autobahn. Sonst reichten die Einsätze von Bränden in Gebäuden und auf Freiflächen über die Beseitigung von Schäden nach Unwettern und von Dieselkraftstoff sowie der Befreiung eingeschlossener Personen und dem Entfernen von Tieren von der B286.

Einsätze auch im benachbarten Abtswind

Einige Male mussten die Rüdenhäuser Feuerwehrler auch nach Abtswind, als es um einen Dachstuhlbrand, einen Keller unter Wasser und um einen Gebäudebrand ging. Der Kommandant dankte für jegliche Mitarbeit und Unterstützung und bat darum, zukünftige Veranstaltungen gemeinsam auszurichten und sich gegenseitig zu unterstützen, "da leider bei vielen Veranstaltungen immer wieder die gleichen wenigen Helfer da sind". Sein Dank galt auch der Gemeinde für gute Zusammenarbeit, neue Schutzanzüge und neue Überhosen und –jacken für Atemschutzträger.

Ackermann ging als stellvertretender Vereinsvorsitzender auch auf das Vereinsgeschehen ein, im Wesentlichen das Sommerfest am Gerätehaus und der Kameradschaftsabend. Der stellvertretende Kommandant Justin Collins verlas ein Schreiben des Vereinsvorsitzenden Dieter Hüßner, der wegen Reha-Maßnahmen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Schriftführer Stefan Nürnberger verlas das Protokoll der letztjährigen Versammlung, Jugendwart Jochen Schwemmer äußerte die Hoffnung, dass zu den derzeit drei Jugendlichen weitere Nachwuchskräfte kommen. Kassier Ludwig Dürr legte eine fast ausgeglichene Jahresbilanz vor. Da der Verein noch etwas auf der hohen Kante hat, gibt es keine finanziellen Sorgen. Die Revision ergab keine Beanstandungen, der Vorstand wurde einstimmig Entlastung.

Pläne für die Gründung einer Kinderfeuerwehr

Bürgermeister Gerhard Ackermann, Ehrenkommandant der Rüdenhäuser Feuerwehr, bedankte sich für den "nicht immer einfachen Einsatz der Aktiven", für die Organisation von Vereinsaktivitäten und für das Durchhaltevermögen. Der Bürgermeister versicherte, dass die Gemeinde alles dafür tun werde, die Einsatzfähigkeit der Wehr aufrecht zu erhalten.

Zum Thema "Kinderfeuerwehr" sagte Kommandant Steffen Ackermann, dass es schon ein Treffen gegeben habe und die Bereitschaft zur Gründung bestehe. Er kündigte für 22. April um 15 Uhr ein Treffen von Verantwortlichen der Wehr mit Kindern und Eltern im Gerätehaus an. Das 150-jährige Bestehen der Wehr, das eigentlich im vergangenen Jahr anstand, soll heuer am 30. Juli nachgefeiert werden. "Die Planungen laufen, wir sind am Organisieren."