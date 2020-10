Bei einem Spurwechsel auf der A 73 bei Erlangen ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde mit Verdacht auf eine Handgelenksfraktur in eine Klinik gebracht, teilt die Verkehrspolizei mit. Unklar ist allerdings noch, wer den Unfall verursacht hat.

Die beiden Fahrer waren um 6.05 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs und befanden sich zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Erlangen-Zentrum. Der Fahrer eines Sattelzuges war nach sei-nen Angaben auf der rechten Fahrspur unterwegs, als ein VW Crafter vom Verflechtungsstreifen auf seine Spur wechselte. Dabei soll er den Lkw touchiert haben.

Der Fahrer des Kleintransporters gibt an, dass er auf der rechten Fahrspur war. Der Sattelzug hätte ihn beim Wechsel von der linken auf die rechte Spur übersehen und so wäre es zur Kollision gekommen. Einigkeit herrscht bei den Folgen: Der Kleintransporter drehte sich um 180 Grad und schleuderte in die Mittelschutzplanke.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Erlangen unter der Rufnummer 09131/760 410 in Verbindung zu setzen. pol