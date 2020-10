2020 waren so viele Aktionen vom Gartenbauverein in Unterzettlitz geplant wie noch nie. Leider kam die Corona Pandemie dazwischen. Um die Sicherheit der Mitglieder zu gewährleisten, wurden alle Veranstaltungen auf das Jahr 2021 verschoben, inklusive des geplanten Kartoffelfestes "rund um die Kartoffel". Deshalb wurde von der Vorstandschaft beschlossen, die gepflanzten Kartoffeln an die Mitglieder zu verteilen. Es konnten dank des guten Bodens der Familie Helmreich pro Familie zwei Kilo Kartoffeln überreicht werden. Die Aktion begeisterte die Unterzettlitzer. Eine reale Chance hätte evtl. das alljährliche Dorfsingen zum Ende des Jahres 2020, dies kann leider nur sehr kurzfristig entschieden werden. Wir hoffen, dass 2021 die Events wieder stattfinden können. red